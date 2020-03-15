Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Umreden gelen ve bugün (15 Mart) Ankara ve Konya'da karantinaya alınan 10 bin 330 vatandaşlardan Ankara Gölbaşı'nda kalanlardan bir kısmı bulundukları koşulları "Ne temizlik yapılıyor, ne yemek veriliyor. Biz burada hasta olacağız" şeklinde anlattı.

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü.

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Yıldırım Kaya, Ankara Gölbaşı’nda umreden dönüp öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlar bulundukları yerden ve koşullardan şikâyetçi olurken, Kaya onları sakinleştirerek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaya Valilikle, Sağlık Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşerek sorunları çözeceklerini söyledi.

İşte yurtlara yerleştirilen vatandaşların şikayetleri:

- Burada temizlik yok ve bize insan gibi muamele yapılmıyor.

- Bizi buraya apar topar getirdiler.

- Burada ne hemşire ne de doktor var.

- Burada karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır!

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen ve uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere 3 ayrı öğrenci yurduna götürülen vatandaşlar hakkında konuştu. Vali Şahin, “Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” dedi.