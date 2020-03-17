Umreden dönen vatandaş karantinada kaldıkları yurdun görüntülerini paylaştı

Umreden gelen ve Koronavirüs sebebiyle 14 gün gözlem altında tutulan vatandaşlardan biri kaldıkları odanın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan’dan umreden dönen vatandaşları 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Konya’daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah öğrenci yurtlarına yerleştirdi.

Yurtların hazırlanmasının ardından dün sabahtan itibaren umreden dönen vatandaşların bulunduğu 10’dan fazla uçak Konya Havaalanı'na iniş yaptı.

Yurtlara yerleştirilerek karantiya alınan vatandaşlardan biri, kaldıkları ortamı kameraya çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Umreden dönen vatandaşlar için hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu’nda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.