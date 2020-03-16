Koronavirüs | Umre dönüşü karantinaya alınan vatandaşların yemekhane görüntüleri tepki topladı

16 Mart 2020 11:20
Umre dönüşü Ankara'daki Gölbaşı KYK yurdunda tedbir amaçlı karantinaya alınan vatandaşların iç içe yemek sırası beklediği görüntüleri, tepki topladı.
Vatandaşların yemek sırasında iç içe beklemek zorunda kalması tepkilere neden oldu.
Görüntülerde, yemekhanedeki vatandaşların maske dışında hiçbir önlem olmadan iç içe yer aldıkları görülüyor.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, görüntünün umreden dönen vatandaşların karantina merkezlerine gelişleri sırasında ilk anda oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, yoğunluğun iyi niyetten uzak paylaşımlara konu edildiği belirtilerek, "Durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir" denildi.
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