Ümraniye'de cipli trafik magandası kameraya böyle yansıdı!

İstanbul Ümraniye’de cipiyle trafikte terör estiren sürücü dönülmez yerden dönerek kamyonun önüne kırdı. Trafikte paniğe neden olan maganda kameralarca kaydedildi. Trafik magandalarına bu kez cip kullanan biri eklendi. Ümraniye’de "U dönüşü yasaktır" tabelasına aldırış etmeyen cipli maganda, drift yaparak kamyonun önüne aracını kırdı. Trafikte büyük panik yaşanırken, maganda tehlikeli hareketlerine devam ederek yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde sürücü dönülmesi yasak yerden dönerek kamyonun önüne aracını kırıyor. Ardından yanlama yaparak yoluna devam ediyor.