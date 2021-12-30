T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ümraniye'de tünelde drift yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi

Sürücünün daha önceden de drift yüzünden cezai işlemi olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

30 Aralık 2021 10:11

İstanbul Ümraniye'de tünel içerisinde drift yapan sürücüye  6 bin 700 lira ceza kesilirken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücünün drift yaptığı anlar tünel içindeki kameraya yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de tünele giren aracın sürücüsü, tünel içinde drift yaptı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil  Trafik Ekipler Amirliği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan sürücü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (DİRİFT) (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi ) maddesine  istinaden 6.700 lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün daha önceden de drift yüzünden cezai işlemi olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Trafik KurallarıTrafikCezaDriftİstanbulÜmraniyeSuç

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden ülkemizin sembollerinden oldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Edirne’de ucuz yağ kuyruğu: “Şu sıraya, şu rezilliğe bak, ‘Ben ekonomistim’ gör işte Türkiye’nin halini”

Migros işçilerinin eylemi 16. gününde: “Üç çocuğumla yaşıyorum, ev kiramı ödeyemedim”

Çok peynir yersek gezegen kurtulur mu? | Normal peynir mi, vegan peynir mi?

Zam talebi için katıldığı protestolar nedeniyle işten çıkarılan Migros işçisi Gülabi Aksu: Sadece 1 ekmek parası istedik onlardan, 4 TL istedik çok gördüler bize

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24