Ümraniye'de tünelde drift yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi

İstanbul Ümraniye'de tünel içerisinde drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilirken, ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Sürücünün drift yaptığı anlar tünel içindeki kameraya yansıdı.



İstanbul Ümraniye'de tünele giren aracın sürücüsü, tünel içinde drift yaptı. Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan sürücü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (DİRİFT) (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi ) maddesine istinaden 6.700 lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün daha önceden de drift yüzünden cezai işlemi olduğu için ehliyeti daimi olarak iptal edildi.