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Koronavirüs | Ümraniye’de kaçak maske imalathanesine baskın; satışa hazır 4 bin 400 adet maske ele geçirildi

05 Nisan 2020 12:44

İstanbul Ümraniye'de polisin kaçak maske imalatı yapan iş yerine düzenlediği operasyonda, satışa hazır 4 bin 400 adet maske ele geçirildi. 

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar ve Ihlamurkuyu mahallelerinde bulunan iki ayrı adreste kaçak maske yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 koli içinde 4 bin 400 adet maske ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun “Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak” başlıklı 194. maddesine istinaden işlem yapılarak, ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yapan iş yeri Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. 

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