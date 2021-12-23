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Ümraniye'de iş yerinden 17 bin lira değerinde sigara paketi çalan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

23 Aralık 2021 20:34

İstanbul Ümraniye'de iş yerinden 17 bin lira değerinde sigara paketi çalan şüpheli gözaltında alındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde bir işyerinden 3 Aralık tarihinde 17 bin lira değerinde sigara paketi çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen mobil park ekipleri, şüphelinin A.K olduğunu tespit etti.

Çalışmaların devamında şüpheli A.K yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık suçlarından aranması olduğu ortaya çıkan şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

 

 

sigarahırsızlık

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