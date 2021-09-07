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Ümraniye'de indirimli halı izdihamı

Satışa çıkarılan halılar kısa sürede tükenirken oluşan kalabalık drone ile havadan görüntülendi

07 Eylül 2021 17:16

İstanbul Ümraniye'deki bir halı mağazası bugün öğle saatlerinde halı fiyatlarında indirime gittiğini duyurunca dükkân önünde izdiham oluştu. Dükkân önüne gelen minibüs içerisinden indirimli halıları almak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının unutulduğu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Satışa çıkarılan halılar kısa sürede tükenirken oluşan kalabalık drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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