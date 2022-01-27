Dakikalar içerisinde yapılan 2 milyonluk soygun kamerada

İstanbul Ümraniye’de 5 iş yerinden dakikalar içerisinde 2 milyon liralık soygun yapan 6 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir hırsızlık çetesi Ümraniye’de 5 farklı iş yerinden dakikalar içerisinde 2 milyon liralık hırsızlık yaptı. Hırsızlar, iş yerlerindeki teknolojik aletlerden sigara paketlerine kadar ellerine ne geçerse alarak sahte plakalı araçlarına yükledi.

Polis ekipleri, iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyerek, hırsızların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrası harekete geçen Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ve Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla hırsızlık çetesi üyesi 3’ü kadın 6 kişiyi yakaladı.



