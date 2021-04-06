İstanbul'da cami inşaatında havan topu mermisi bulundu

İstanbul Ümraniye’de bir cami inşaatının temel kazısı sırasında, yaklaşık 80 santimetre boyutunda bir havan topu mermisi bulundu. Mermiyi bulan inşaat işçileri panikleyerek olay yerinden uzaklaşırken durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine inşaat alanına çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibinin paniğe yol açan havan topu mermisi üzerinde yaptığı incelemeler sonrası, havan topu inşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldıktan sonra emniyete götürüldü.