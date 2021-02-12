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Ümraniye'de alevlerin arasında mahsur kalan vatandaşın kurtarıldığı anlar...

Çatıda alevlerin arasında mahsur kalan vatandaş, bir vatandaşa ait olan vinç yardımıyla kurtarıldı

12 Şubat 2021 21:32

İstanbul Ümraniye’de bir binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan vatandaş, bir vatandaşa ait olan vinç yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatı katında ısınmak için yakılan soba yangına neden oldu. Çatı katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alt kattaki daireye de sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Alevlerin yükseldiği esnada bir vatandaş çatıda mahsur kaldı. Çatıda mahsur kalan şahsı, mahalle sakinlerinden vinci olan bir vatandaş kurtardı. Vincini binanın önüne getiren şahıs, vince ait balkonu çatı katına yükselterek mahsur kalan vatandaşı alevlerin arasından alarak aşağıya indirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan zarar gören vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan vatandaşın vinçle kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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