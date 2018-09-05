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Ummanlı iş adamını İstanbul'a davet edip gasp eden 5 Suriyeli yakalandı

05 Eylül 2018 15:31

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle ticaret yapmak için Umman'dan İstanbul'a gelen Umman uyruklu A.A.H. 3 Eylül'de kendisini araç ile karşılayan ve araca sonradan binen 4 kişi tarafından darp edilerek gasp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda A.A.H.'yi karşılayan minibüsün plakasını belirleyerek şüphelilere ulaştı. Polis ekipleri Esenyurt'ta 2 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda Suriye uyruklu O.H, M.H, M.B, M.D ve K.E'yi yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda bin 400 dolar, 2 bin 960 lira, 5 cep telefonu, 2 yüzük, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ve Umman uyruklu A.A.H.'ye ait pasaport ve kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18 yaşından küçük M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.H. M.H. M.B. ve K.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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