Ümit Özdağ’ın Suriyeli genç ile diyaloğu: "Babanızın dedenizin topraklarına dönmenizi sağlayacağız"

Yabancı uyrukluların yoğunlukta olduğu İstanbul Esenyurt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, burada Suriyeli bir genç ile girdiği diyalog sırasında "Sizin babanızın dedenizin topraklarına dönmenizi sağlayacağız" dedi. Suriyeli genç Özdağ'a “İnşallah” diye yanıt verirken Özdağ, "Şam'a savaştan önce gittim çok güzel. Dünyanın en güzel humusunu da siz yapıyorsunuz" dedi.

İlçeye yaptığı ziyareti sosyal medyadan paylaşan ve Türk vatandaşlarından Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olarak şikayet olduğunu belirten Özdağ, paylaşımında ise “Esenyurt sakini, "Bıktık artık Suriyelilerden, kurtarın bizi’ diyor" ifadelerini kullandı.