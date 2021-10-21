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Ümit Özdağ: İmamoğlu'nun güvenilmez bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum

21 Ekim 2021 08:39

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu güvenilmez bir siyasetçi olarak bulduğunu söyledi. 

Zafer Partisi Kurucu Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. 'Politik Adam' programında "Türk halkının da İmamoğlu'nu başarılı bulmadığını" söyleyen Özdağ, şunları dile getirdi: 

"Ben Türk halkının İmamoğlu'nu başarılı bulmadığını düşünüyorum. Başarılı olmasını ister miyim? Hayır istemem. Çünkü İmamoğlu'nun güvenilmez bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin meselelerini bilmiyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlar konusunda en ufak bir fikri yok. Bir ilçe belediye başkanlığından, şartların oluşturmasıyla belediye başkanı oldu. Ve şimdi kendisini bir başka konuma hazırlamak istiyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunları göz önüne alınca, İmamoğlu'nun müktesebatının böyle bir süreci göğüslemeye yetmeyeceği görünüyor."

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