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Ümit Özdağ, Akit TV canlı yayınında masaya Atatürk heykeli koydu

"Bundan sonra böyle devam edelim"

12 Aralık 2021 11:03

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara yakın Akit TV'de Kırmızı Masa programına katıldı.Özdağ, programda İstiklal Mahkemeleri'nden bahsederken, program sunucusu Muharrem Coşkun "Hukuksuz" diyerek araya girdi.

Özdağ, bunun üzerine İstiklal Mahkemeleri'ni savunurken, "İstiklal Mahkemeleri hukukluydu. İstiklal Mahkemeleri hukuk mahkemeleriydi" dedi. Coşkun'un itirazları devam edince Özdağ, "Konuşmanın burasına geldiğimizde yapmamız gereken bence şudur" diyerek yanında getirdiği Atatürk'ün büstünü masaya koydu.

"Bundan sonra böyle devam edelim" diyen Özdağ, konuşmalarına Atatürk büstüyle devam etti.

Mustafa Kemal AtatürkZafer PartisiÜmit ÖzdağAkit TV

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