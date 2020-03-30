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Ümit Özat, Koronavirüs'e karşı farkındalık için saçlarını kesti

30 Mart 2020 09:02

Teknik direktör Ümit Özat, yeni tip Koronavirüs'le mücadelede farkındalık yaratmak için saçlarını kesip şarkı söyledi.

Videoda Cem Karaca'nın seslendirdiği Deniz Üstü Köpürür şarkısını söyleyerek saçlarını tıraş eden Ümit Özat, ilk defa kendi saçlarını kestiğini belirtirken, Koronavirüs(Covid-19) yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bir video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özat, corona virüse yakalanmamak için evde kalınması gerektiğine vurgu yaparken, hastalıkla mücadele edenlere moral olması için de Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Deniz Üstü Köpürür' şarkısını söyledi.

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Rüştü ReçberFatih TerimAbdurrahim AlbayrakÜmit ÖzatCem Karacakoronavirüscovid19destek

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