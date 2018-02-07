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Spor

Ümit Özat: Ayı asil bir hayvandır...

07 Şubat 2018 16:08

Türkiye Kupası'nda 3-1'in rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Mücadelenin ardından Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat açıklama yaptı: "Bu kupa önemli bir kupa. Önemli bir tecrübe. Oyunun başında 10-15 dakikada 2 tane net pozisyonumuz var. Olmayınca işte bir tane duran top. Beşiktaş'ın attığı golde çok net bir faul var. Vida'nın ittiğini görüyorsunuz. Çok net. Demek ki hakem hataları herkese oluyor." "Fenerbahçe maçında hakem hatası yapılınca 3 gün konuşuluyor. Beşiktaş maçında da öyle. Ama bizim aleyhimize de hatalar yapılıyor gördüğünüz gibi. Bizim gibi takımların sadece hakemle 3 büyüklerden puan kazandığı düşünülüyor. Yok böyle bir şey." "Bulaşılacak bir insan değilim. İnsanlar bunu görsünler. Bir tarafta Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar. Diğer tarafta da Ayı Ümit diye bağırıyorlar. Ayı asil bir hayvandır. Tip de gelip geçicidir. Geçmişte de Brad Pitt değildik"

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