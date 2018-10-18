Ümit Kocasakal'dan sert İş Bankası çıkışı: Bunun hesabı mutlaka sorulur!

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün gelirlerini Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu'na tahsis edilmek üzere temsilini CHP'ye devrettiği İş Bankası'ndaki hisselerin Hazine'ye devredilmesine yönelik tartışmalara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait hisselerin Hazine'ye devredilmesi tartışmasını başlattı. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından Atatürk'ün vasiyeti üzerine kullanılan hisselerin hazineye devredilmesini isteyen Erdoğan'a sert tepkiler geliyor. Halk TV'de Çağlar Cilara'ya konuşan Kocasakal, "Siz bir vasiyeti çiğniyorsunuz, Ulu Önder'in kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bunun bir bedeli olur, bunun hesabı mutlaka sorulur hukuki ve siyasi manada. Bu bugün olamasa dahi yarın bir gün olur" dedi.