T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ümit Kocasakal'dan sert İş Bankası çıkışı: Bunun hesabı mutlaka sorulur!

18 Ekim 2018 17:41

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün gelirlerini Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu'na tahsis edilmek üzere temsilini CHP'ye devrettiği İş Bankası'ndaki hisselerin Hazine'ye devredilmesine yönelik tartışmalara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait hisselerin Hazine'ye devredilmesi tartışmasını başlattı. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından Atatürk'ün vasiyeti üzerine kullanılan hisselerin hazineye devredilmesini isteyen Erdoğan'a sert tepkiler geliyor. Halk TV'de Çağlar Cilara'ya konuşan Kocasakal, "Siz bir vasiyeti çiğniyorsunuz, Ulu Önder'in kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bunun bir bedeli olur, bunun hesabı mutlaka sorulur hukuki ve siyasi manada. Bu bugün olamasa dahi yarın bir gün olur" dedi.

ETİKETLER

ümit kocasakaliş bankasıhesapsorulurhalk tvchperdoğanhissebankabaro başkanı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2020

EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz

Bu vatandaşa göre Kanal İstanbul'dan İmamoğlu arsa alırsa 'iki yüzlü'; Albayrak alırsa makul

Isparta'da öğrencinin suratına tekme atan müdüre dava açıldı

Eski İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Sarı: Erdoğan, Hazine'nin içi boşaldığı için bankayı Varlık Fonu'na devretmek istiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, dönemin Jandarma Genel Komutanı'na masaya vurup "Kes...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24