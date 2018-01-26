Ümit Kocasakal: CHP Genel Başkanlığı'na aday olmam biraz Don Kişotluk

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Kocasakal'ın açıklamaları şöyle: “Benim adaylığım biraz Don Kişotluk. Ben aday adayı olurken ‘Bu kişi adaylığı değil' dedim. Benim koltuk mirası gibi bir derdim yok. Böyle bir derdim olsaydı. İstanbul Barosu Başkanlığı gibi bir çok güzel bir makamı seçileceğim kesin olmasına rağmen bırakmazdım. Bu adaylık partisinden dolayı endişe içinde olan milyonlarca Atatürk sevdalısın adına aday oldum. Benim bu çıkışım şahsi değil fikri bir çıkıştır. Sonuca ulaşmak için bütün çabamı sarf edeceğim. Asıl gayem kral çıplak demekti. Bir durum tespiti yapmaktı. Bir fikri tartışma başlatmaktı, başladı.”