Uma Thurman: Tarantino yüzünden kalıcı şekilde sakatlandım

Ünlü oyuncu Uma Thurman, yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel saldırı skandalının ortaya çıkmasından 4 ay sonra konuştu: 1994'te Pulp Fiction'ın çekimlerinin tamamlanmasının ardından bir otel odasında bana saldırıp her türlü çirkin şeyi yaptı. Weinstein'ın 'bir kurşunla ölmesinin fazla iyi olacağı, yavaş yavaş acı çekerek ölmesini dilediğini' söyleyen Thurman, o sırada çok öfkeli olduğundan daha sonra uygun bir açıklama yapmak istediğini belirtmişti. Hafta sonunda New York Times'ın köşe yazarı Maureen Dowd'a konuşan Thurman, 1994'te Tarantino'nun yönettiği, dönemin en çok ses getiren filmi Pulp Fiction'ın çekimlerinin tamamlanmasının ardından Weinstein'in cinsel saldırısına uğradığını anlattı. Thurman, Tarantino'dan da şikâyet etti. Weinstein'ın yapımcılığını yaptığı Kill Bill 1-2'nin çekimleri sırasında Tarantino'nun tehlikeli bir otomobil sahnesini dublörle çekmek yerine kendisini oynattığını, kaza yapıp kafasını çarptığını, boynundan ve dizlerinden kalıcı şekilde sakatlandığını söyledi. New York Times'daki haberin içinde bu kazanın can yakıcı bir videosu da var. İşte o görüntüler....