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Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nde son 10 yılın ödül sahipleri

16 Eylül 2018 17:31

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in doğum günü nedeniyle her yıl 15 Eylül'de verilen ödüllerin 10'uncusu sahiplerini buldu. Ödülün bu seneki sahibi gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan ve Mwatana İnsan Hakları Örgütü oldu. İşte ödülü şimdiye kadar kazanan isimler... Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, 2017'de yıllardır tüm riskleri göze alarak insan hakları ihlallerini hem Türkiye'nin hem de uluslararası toplumun gündemine taşıyan avukat Eren Keskinve eserleriyle tüm dünyada yaşanan eşitsizliklere ve insan hakları ihlallerine dikkat çeken Çinli sanatçı Ai Weiwei'ye; 2016'da Malavi'de çocukların insan hakları ve eğitim hakları üzerine çalışan kabile reisi Theresa Kachindamoto ve insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden Diyarbakır Barosu'na; 2015'te Suudi Arabistan'dan kadın hakları savunucu Samar Badawive LGBT hakları için mücadele eden KAOS GL'ye; 2014'te adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı ve aktivist Angie Zelter'e; 2013'te insan hakları savunucusu Nataša Kandić ve Cumartesi Anneleri / İnsanları'na; 2012'de yazar İsmail Beşikçive insan hakları örgütü Uluslararası ‘Memorial' Topluluğu'na; 2011'de gazeteci, yazar Ahmet Altan ve gazeteci, insan hakları savunucusu Lydia Cacho'ya; 2010'da Türkiye Vicdani Ret Hareketi ve hukukçu Baltasar Garzón'a; 2009'da gazeteci, yazar Alper Görmüş ve gazeteci, yazar Amira Hass'a verilmişti.

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