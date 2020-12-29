Ulusal Kanal açıkladı: Tivibu'ya giriyoruz; Digiturk de sırada

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, kanalın 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceden itibaren Tivibu platformunda yer alacağını açıkladı.

Kanalın bu tarihten itibaren Tivibu 61. kanalda yayınlanacağını belirten Sungur, "Kampanyamız 2 platform hedefiyle yola çıkmıştı. Şu anda birinci aşamasını tamamladık" dedi.

"3.5 milyon lira hedefiyle yola çıkmıştık" diyen Sungur, "Şu anda 1.5 milyon lirayı aştık. Digiturk platformuna girmek için de daha 2 milyon liraya ihtiyacımız var. Kampanyamız devam ediyor. Ocak ayı içinde de kalan 2 milyon lirayı toparlayarak Digiturk platformuna da gireceğiz" ifadelerini kullandı.