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Uludağ'da kayıp alarmı: Yaşlı adam kolundaki akıllı saat sayesinde bulundu

Yaşlı adam, GPS uygulaması sayesinde 8 saat sonra Uludağ'ın eteklerinde bulundu

09 Mayıs 2022 23:48

Bursa'da evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam, kolundaki akıllı saatte bulunan GPS uygulaması sayesinde 8 saat sonra Uludağ'ın eteklerinde bulundu.

Alzheimer hastası olan Mehmet Yılmaz (80), evinden ailesine haber vermeden çıktı. Ailesi ise Yılmaz'ın sık sık kaybolduğu için yaşlı adamda bulunan akıllı saatteki GPS uygulaması baktı. Yaşlı adamın Uludağ'ın eteklerinde ormanlık arazide olduğunu gördüler. Aile hemen durumu AFAD, ANDA ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaklaşık 8 saat boyunca süren çalışma neticesinde Mehmet Yılmaz'ı buldu. Ormanlık araziden ambulansın bulunduğu alana indirilen yaşlı adam, yapılan ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (İHA)

 

BursaUludağYaşlı adamGPSAlzheimer

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