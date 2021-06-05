Uludağ’da görenleri şaşırtan dev karınca yuvaları

Uludağ’da karıncaların yaptığı boyu metreyi bulan yuvalar, mangal kömürü ocaklarını andırıyor. Dev yuvalar görenleri şaşırtıyor.

Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor. Toprak altına yuva yapmayan bu karıncalar toprak üzerindeki araç kovuklarına yuva yapıyor. Onun üzerine de ağaç artıklarını, dalları yaparak yuvalarını kuruyorlar. Ormana çok faydası olan bu karıncaların hiç zararı dokunmuyor. Bu karıncalar yuvasının olduğu 30-40 dekarlık alanda kenede dahil zararlı böcekleri temizliyor. İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu’da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.

Kırmızı orman karıncalarının ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu ifade eden Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, "Bir kolonisi yılda 100 bin zararlı böceği yok ediyor. Bu karıncaların muhakkak korunması lazım" dedi.