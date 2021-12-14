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Uludağ'da dağcının metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

124 dağcının tek sıra zirve yürüyüşü drone ile görüntülendi

14 Aralık 2021 08:33

Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Türkiye Dağcılık Federasyonu himayesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" yürüyüşü tipiye takıldı. Fırtınaya rağmen yürüyüşe devam eden bir grup dağcı arasında bir kişi dengesini kaybederek metrelerce kaydı. Arkadaşlarının müdahalesi ile kurtarılan dağcının korku dolu anları kameraya yakalandı.

12 Aralık Pazar sabahı saat 07.00 da Merinos Kültür Merkezi Kuzey Kapısında buluşan 124 dağcı kayıtların tamamlanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlar ile yola çıktı.  Fırtına ve tipiye rağmen yürüyüşe devam eden bir grup dağcının yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı. Zirve yolunda kayan bir dağcı; arkadaşları tarafından kurtarıldı. O anlar bir başka dağcı tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 124 dağcının tek sıra zirve yürüyüşü drone ile görüntülendi.

 

 

BurdaUludağ

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