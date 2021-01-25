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Uludağ'da çatıdan düşen karlardan kıl payı kurtuldular

25 Ocak 2021 10:31

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da tehlike dolu anlar bir kayakçının kamerasına yansıdı.

Lodosun da etkisiyle kar kütlesi eriyince bir otelin çatısından aşağıya büyük bir gürültüyle düştü. Otelin önünde şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. 2 yıl önce bir otelin çatısından düşen kar kütlesinin altında 6 kişi yaralanmıştı.

Uludağ’da bir otelin çatısından düşen kar kütlesi, kayakçının kask kamerasına yansıdı.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a kar yağması ile tatilciler kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Uludağ ikinci oteller bölgesinde bir otelin çatısından kar kütlelerinin düşme anı kayak yapan kayakçının kask kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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