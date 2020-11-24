"Ülkücüyüm" diyen kişi ile Erdoğan bayrağı taşıyan genç arasında tartışma: Gelinen noktadan muzdaribim; Harf İnkılabı ile kafayı bozmuşsun!

T24 Haber Merkezi

'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan ve ülkücü olduğunu belirten bir kişi ülkedeki durumu eleştirdi. Kişi ile röportaja üzerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan bayrak ile dahil olmaya çalışan genç arasında tartışma yaşandı.

"Bir ülkücü olarak ülkenin geldiği noktadan muzdaribim" diyen kişiye genç, "Harf inkılabı getirilirken halka soruldu mu?" dedi. Bunun üzerine kişi de, "Harf ınkılabıyla kafayı bozmuşsun. O zaman her şeyi halka soralım. Buna ne zaman, ne imkan var" yanıtını verdi.