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Ülkücüler Selçuk Üniversitesi'ne 'Uç Beyi' atayıp yemin töreni yaptı

17 Nisan 2018 16:52

Daha önce Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birbirlerine uzun namlulu silahlar hediye eden Ülkücüler şimdi de Konya'daki Selçuk Üniversitesi'ne uç beyi atadılar. Ülkücü 'reislerin' görev teslim töreninde konuşan, bir yönetici, atadıkları ülkücünün Selçuk Üniversitesi'nin başkanı, kampüsün mülki idari amiri ve uç beyi olduğunu söyledi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ülkücü yönetici şunları söyledi: "Şimdiki arkadaşımız Selçuk Üniversitesi'nin Kampüs başkanıdır. Kampüsün mülki idari amiridir, kampüsün uç beyidir. Ona hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmayın. Ona sıkıntı çıkaran önce şahsımın cesareti sonra teşkilatı karşısına alacaktır. Herkes kendine çekidüzen versin. Nizamı ona göre sağlasın. Selçuk Üniversitesi Türk İslam Kalesidir. Türkiye'nin bel kemiğidir, bu asla unutulmamalıdır." Son süreçte birçok üniversitede de benzer törenler yapılmıştı. Ülkü Ocakları'nın, Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte verilen hediyeler arasında uzun namlulu silahlar yer almıştı.

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