Ülkü Ocaklarından "Kutsal amaç doğrultusunda hazırlanan 'Ocaktabul' oyunu"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından Ülkü Ocaklarının hazırladığı tabu oyununu tanıttı.

Yayınladığı video tanıtımında konuşan Yıldırım, oyunun 'Türk dünyasını' daha yakından tanıtmayı amaçladığını ve "Bu kutsal amaç doğrultusunda hazırlandığını" söyledi. "Bu oyunla gençlerimiz Türki dünyasını evlerinde toplayacak" diyen Yıldırım, tanıtım videosunu "“Türk gençliğine, Türk dünyasını daha yakından tanıtmak, ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenirken öğretmek amacıyla; Ülkü Ocakları olarak çıkarmış olduğumuz Ocaktabul oyunumuzu seçkin kitapçılar ve size en yakın Ülkü Ocaklarımızdan temin edebilirsiniz" ifadeleriyle paylaştı.

Tabu oyunu nedir?

Tabu 1989 yılında Hasbro tarafından piyasaya sürülen klasik bir kart oyunudur. Oyunun amacı takım arkadaşlarının anlattığın kelimeyi bulmasını sağlamaktır ancak bu kelimeyi anlatırken kullanamayacağın kelimelerin bir listesi vardır.