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Ülkü Ocakları'ndan 12 Ada'yı temsilen 12 grup ile 'İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü'

Gündoğdu Meydanı'na yürüdüler

09 Eylül 2020 10:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, Ülkü Ocakları İzmir’de 9.00'da ‘İstiklal için kararlılık yürüyüşü’ yaptı. 

81 ilden üye ile ve 12 Ada'yı temsilen 12 grup halinde yürüyüş gerçekleştiren Ülkü Ocakları, yürüyüşü "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 12 Ada İçin 81 kişiden oluşan 12 grup halinde düşmanı denize döktüğümüz yer olan İzmir’de “İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü" gerçekleştirdiler" diye duyurdu. 

Ülkücülerin söz konusu yürüyüşü İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na dek sürdü. 

 

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