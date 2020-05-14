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Aslında ne oldu?

"Ülkeyi yönetenler sağlık çalışanlarına ayıp etti"

14 Mayıs 2020 18:43

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, SGK'nın Covid-19'u iş kazası statüsünden çıkarmasıyla ilgili "Ülkeyi yönetenler, sağlık çalışanlarına ayıp etti" dedi. 

"Sağlık çalışanlarını sadece alkışlıyoruz" diyen Tezkan, SGK'nın 7 Mayıs'ta yayınladığı genelgeyle 'Korona'dan ölürsen iş kazasına girmez' dediğine vurgu yaptı ve "Bu şu demek; Korona'dan ölen doktora, hemşireye hasta bakıcıya ölüm aylığı bağlamam' diyor. 'Sen iş kazasında değil, kendin hastalıktan öldün' diyor. Doktor işinin başında, hastane iş yeri Korona da bir salgın al sana iş kazası" ifadesini kullandı. 

Trafik polisi örneğinden yola çıkan ve vefat durumunda devletin para vermemek uğruna sağlık çalışanlarına ayıp ettiğini dile getiren Tezkan, "Trafik polisi yolda kaza geçirdiği zaman iş kazası değil mi? Bence market çalışanı da Korona'dan vefat ederse o da iş kazası. Bu süreçte çöp toplayan kişi de, otobüs şoförü de Korona'dan ölürse iş kazasıdır. Ancak SGK, devlet para vermemek için ayıp ediyor hem de çok ayıp ediyor" dedi. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) ilgili milyonlarca kişiyi etkileyecek bir genelge yayınlanmış, bu genelgeyle birlikte Covid-19, iş kazası statüsünden çıkarılmıştı. 

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