T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ülke TV Yayın Yönetmeni: Ekonomik veriler üzerinden bakmıyorum, insanlarımızın tamahkârlığı test ediliyor, o testi geçemedik

"İktidar, doğrudan sayın Erdoğan  bu işe ‘Vicdansızları görmüş olduk’ diyerek müdahale etti"

23 Aralık 2021 13:00

Ülke TV Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Ekonomik veriler üzerinden bakmıyorum, insanlarımızın tamahkârlığı test ediliyor, o testi geçemedik" görüşünü savundu. 

Öztürk ÜLKE TV'de katıldığı programda, "Hem dövizdeki artış hem marketlerdeki etiket üzerine etki basmaya sıradan bir vatandaş olarak, insanımızın, hepimizin, tamahkârlığı, kısa yoldan para kazanma arzusu üzerinden bakıyorum. Test ediliyoruz, o testi kaybediyoruz. Bizim geçtiğimiz süreçte ne kadar kaybettiğini gösteren tabloyla karşı karşıyayız. İnsanımızın kısa yoldan kazanmayı hesap edenler, öbür taraftan stokçuluk, fahiş zamlarla para kazanma ihtirasını test ettik.  İktidar, doğrudan sayın Erdoğan  bu işe ‘Vicdansızları görmüş olduk’ diyerek müdahale etti." ifadesini kullandı. 

Ülke TV Yayın YönetmeniHasan Öztürkekonomik veritamahkarlıktest

Diğer Videolar

Muhalefetten tarihi buluşma: 6 parti liderinin zirvesi başladı

CHP’li Yunus Emre’nin dinlediği yurttaş: “Sandığın başında cevabımızı vereceğiz”

İmamoğlu: Askıda sevgi var, gelin, bu 14 Şubat'ta sevgimizle evleri ısıtalım, öğrencilere umut, ailelere destek, bebeklere gülümseme olalım

CHP'li Taşcıer: Rant uğruna buralar taş ocaklarına peşkeş çekiliyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2022

Adana'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya protestosu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24