Ülke TV Yayın Yönetmeni: Ekonomik veriler üzerinden bakmıyorum, insanlarımızın tamahkârlığı test ediliyor, o testi geçemedik

Ülke TV Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, "Ekonomik veriler üzerinden bakmıyorum, insanlarımızın tamahkârlığı test ediliyor, o testi geçemedik" görüşünü savundu.

Öztürk ÜLKE TV'de katıldığı programda, "Hem dövizdeki artış hem marketlerdeki etiket üzerine etki basmaya sıradan bir vatandaş olarak, insanımızın, hepimizin, tamahkârlığı, kısa yoldan para kazanma arzusu üzerinden bakıyorum. Test ediliyoruz, o testi kaybediyoruz. Bizim geçtiğimiz süreçte ne kadar kaybettiğini gösteren tabloyla karşı karşıyayız. İnsanımızın kısa yoldan kazanmayı hesap edenler, öbür taraftan stokçuluk, fahiş zamlarla para kazanma ihtirasını test ettik. İktidar, doğrudan sayın Erdoğan bu işe ‘Vicdansızları görmüş olduk’ diyerek müdahale etti." ifadesini kullandı.