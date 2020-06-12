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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ‘Kontrollü Sosyal Hayat’a ilişkin kamu spotu

12 Haziran 2020 10:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ‘Kontrollü Sosyal Hayat’a ilişkin kamu spotu yayınlayarak vatandaşları, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uyulması konusunda özen göstermeye davet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri ve ‘Kontrollü Sosyal Hayat’a ilişkin kamu spotu yayınladı. Önlemler sayesinde salgına karşı her geçen gün iyi neticeler alındığı ancak sürecin devam ettiği belirtilen kamu spotunda; tüm çalışma alanlarında önlemlerin devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda PTT şubelerinin ve trenlerin dezenfekte edildiği, yüksek hızlı trenlerde sosyal mesafeye uygun olarak yolcu taşındığı, şantiyelerde önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu belirtildi.

Kamu spotunda, vatandaşların maske takması ve özellikle duraklarda, toplu taşıma araçlarında ve hizmet noktalarında sosyal mesafeye özen göstermesi yönünde uyarılarda da bulunuldu. Ayrıca eskiye dönülmediği, kontrollü sosyal hayat sürüldüğü belirtildi.

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