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Ulaştırma Bakanı'ndan zam savunması: Toplu taşımanın ne olduğunu öğrensinler, hızlı tren toplu taşıma değildir

27 Nisan 2022 09:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  “Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey dediniz. Peki siz hızlı tren hatlarında Marmaray’da ne kadar zam yaptınız?” sorusuna yanıt verirken "Hızlı tren toplu taşıma değildir" dedi. 

"Bir defa toplu taşımanın ne demek olduğunu öğrensinler" diyen Karaismailoğlu,  yapılan zamları "Yapılan hızlı tren ücretlerine bakarsalar, tarifelere bakarsalar Ankara- İstanbul arası otobüs 350 TL, bundan daha konforlu ve güvenli bir yolculuk ise 150 TL sadece" ifadeleriyle savundu. 

 

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