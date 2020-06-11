T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı ziyaret etti

11 Haziran 2020 18:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale ziyaretinde esnafla sohbet ederken taksici esnafına da hayırlı işler diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Kırıkkale şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiye incelemesinin ardından Kırıkkale'ye bağlı Çerikli Beldesine giden Bakan Karaismailoğlu, hat güzergahında da bilgiler aldı. Bakan Karaismailoğlu, buradan da önce Kırıkkale Valiliğini ardından da Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti. Çıkışta cadde üzerinde bulunan esnaflarla bir süre sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, cadde üzerinde bulunan taksici esnafını da es geçmedi. Bir durağın önünde bulunan taksici esnafı ile muhabbet eden Bakan Karaismailoğlu, esnafa işlerinde kolaylıklar diledi.

"İnşallah kısa sürede Kırıkkale’yi, Yozgat’ı, Sivas’ı hızlı trenle tanıştıracağız"
Ardından AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı Binasını da ziyaret eden Bakan Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) ülkemizde devam eden en önemli projelerden bir tanesi. İnşallah bu yıl içerisinde yolcu taşımayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de şantiye ziyaretlerimizi yaptık gerekli incelemelerde bulunduk. Mühendisinden işçisine kadar, yüklenicisinden müteahhit ve taşeronuna kadar çok özverili ve tempolu bir çalışma var. İnşallah yıl bitmeden yolcu taşımaya başlayacağız. O konuda takipçisiyiz. İnşallah yıl içerisinde buraya hızlı trenle buraya gelmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimizin doğrultusunda bir problemimiz yok. İnşallah kısa sürede Kırıkkale’yi, Yozgat’ı, Sivas’ı hızlı trenle tanıştıracağız. Çok değerli çok büyük projelerimiz var. Malumunuz 3 aydır Covid-19 süreci yaşıyoruz. Bu sürece rağmen hiçbir şantiyemizde kapanma yaşanmadı. Şantiyelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bütün dünya salgınla savaş yaparken biz bir taraftan salgınla savaşıyorduk bir taraftan da işlerimizi devam ettiriyorduk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle özverili çalışma yok. O yüzden vatanımızla, milletimizle, Cumhurbaşkanımızla gurur duysak azdır. Onların kıymetini bilerek gücümüze güç katarak çalışmalarımıza özenle devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Ankara-Sivas hattı bittiğinde Kırıkkale’den binen bir yolcu direkt İstanbul ve Ankara’ya kadar gidebilecek. Ayrıca buradan Konya’ya, İzmir’e ve Eskişehir’e kadar gidebilecek. Bunlar son 18 yılda hükumetimizin ulaşıma ve özellikle demiryoluna verdiği değerin bir parçasıdır. Bunun gibi demiryolunda devam eden çok önemli projelerimiz var" dedi.

ETİKETLER

adil karaismailoğluulaştırma bakanıbakanesnafziyaret

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Temmuz 2020

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 'Navtex' ilanının ardından Antalya açıklarına demir attı

İmamoğlu çağrı yaptı: Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden Esra Dirican: Cumhuriyete gölge düşürmeye çalışan her hareketi aklımıza mıh gibi kazıyoruz

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu...

Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama: Vefat eden...

Elon Musk'tan cinsel organını kesmekle tehdit ettiği ortaya çıkan Johnny...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Rize'de yol çöktü; o anlar kamerada...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24