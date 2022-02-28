Ukraynalılardan Beyoğlu'nda protesto: Biz özgür bir ülkeyiz, Putin geri çekilsin

İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar, Beyoğlu'nda bir araya gelerek ülkelerine askeri müdahalede bulunan Rusya'yı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin beşinci gününde, İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar Beyoğlu ilçesinde bir araya geldi. Odakule İş Merkezi’nin arka tarafında kalan otopark alanında toplan Ukraynalılar, ülkelerine askeri müdahalede bulunan Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etti.

''Biz özgür bir ülkeyiz, Putin geri çekilsin''

Ailesi Kırım sınırında bulunan Herson şehrinde yaşayan bir Ukraynalı, insanların öldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Savaş durmalıdır. Beşinci gündür, faşistler gibi sabaha karşı büyükşehirlere roket atıldı, füze atıldı. 9 istikametten girilmiş. Kendi çocuklarımızı korumak için kadınlara bile silah verildi. Herkese silah verildi. Biz, özgür bir ülkeyiz. Onun için Putin çekilsin. Faşist Putin, terörist Putin. Abim orada, babam orada, dayım orada. Onlar çıkmak istemediler. Annemi buraya alabildim ama onlar orada kalmışlar ve biz kendi topraklarımızı koruyacağız. Dün iletişim alamadım, telefon kapalıydı ama ağabeyim yazdı bana. 'Telefonları kapatıyoruz. Toplu telefon bulunan yerler vuruluyor' dedi.”

Ukraynalı başka bir kişi de ülkesinde durumun çok kötü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Biz de burada yaşıyoruz. Durum çok kötü. Ailem orada yaşıyor. Benim akrabalarımın durumu daha iyi. Batıda yaşıyorlar. Ama arkadaşlarım kötü durumda. Dört gün yaşadıkları yer bombalandı. Yemek yok, su yok, hiçbir şey yok. Tüm şehir bombalandı. 20 dakika önce arkadaşımla Instagram’dan konuştum. 'Nasıl yaşıyorsunuz' dedim. Bombalar düşüyor, her yer savaş. Sivil insanlardan çok ölü var. Korkuyoruz. Tüm dünya biliyor, Putin faşist ve katil. 17 çocuk öldü. Kaç askerimiz öldü bilmiyoruz. Ateşin kesilmesini istiyorum. İnsanlar dört gündür yemek alamıyorlar. Putin oraların iyi olduğunu söylüyor ama iyi olan hiçbir şey yok.”

Kaynak: ANKA