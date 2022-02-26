Ukraynalı TIR şoförlerinin Edirne’deki endişeli bekleyişi sürüyor: "Korkuyoruz"

Ukraynalı TIR şoförlerinin Edirne’deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda endişeli bekleyişi sürüyor. TIR şoförü Stephan Yordanov, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine ilişkin gelişmeleri uzaktan takip ettiğini ve bir an önce ülkesine gitmek istediğini belirterek, "Bir çocuğum ve ailem var. Kendileri ile haberleşiyorum ancak tehlikede olduklarını biliyorum" dedi. Türk TIR şoförleri, Ukraynalı meslektaşlarının ülkelerine ulaşabilmesi amacıyla, kuyruktan çıkarak sollama yapan Ukrayna plakalı araçlara yol verilmesi için sosyal medyadan çağrı yaptı.

Bir başka TIR sürücüsü Yordan Kmchail ise eşi ve iki oğlunun kendisini beklediğini belirterek, "Ukrayna’ya aldığım yükü bırakacağım. Ülkemde savaş var ve Rusya bu problemi yaratıyor. Rusya bir atak yaptı ve bu atağın sonuçları olacak. Korkuyoruz" diye konuştu.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda oluşan uzun TIR kuyruğunda, Türkiye-Ukrayna arasında nakliye işi yapan ve çoğunlukla Antalya, Ankara ve İstanbul bağlantılı yük taşıyan çok sayıda Ukraynalı plakalı TIR da bulunuyor. Ülkelerindeki gelişmeleri araçlarında bulunan bilgisayar veya uydu alıcıları aracılığıyla takip eden Ukraynalı TIR sürücüleri, bir an önce ülkelerine gitmek istiyor.

Türk TIR sürücüleri, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda, Ukraynalı meslektaşlarının oluşan uzun TIR kuyruklarında beklememeleri ve bir an önce ülkelerine gidebilmeleri için sollama yapan Ukrayna plakalı araçlara yol verilmesi çağrısı yaptı.