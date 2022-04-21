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Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor

21 Nisan 2022 20:44

Ukraynalı sivillerin, Rus ordusunun Harkov’a dün akşam saatlerinde düzenlediği bombardımandan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. 

Rus ordusunun dün akşam saatlerinde Harkov kentine düzenlediği bombardıman sırasında siviller bombaların hedefi olmamak için panik halinde bir sağa bir sola kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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