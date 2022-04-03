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Ukraynalı şarkıcı Maks Barskih orduya katıldı

"Bir ay önce elimde mikrofon vardı ama şimdi zaman değişti"

03 Nisan 2022 20:07

Ukraynalı ünlü şarkıcı Maks Barskih, aldığı silah eğitiminin ardından Ukrayna ordusunda yer alacak.
Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukraynalı ünlü şarkıcı Maks Barskih hayranlarına seslendiği yeni bir video yayınladı. Barskih, videoda Ukrayna ordusuna katılacağını belirterek, “Yarından itibaren silah eğitimi başlıyor. Kim düşünebilirdi ki? Bir ay önce elimde mikrofon vardı ama şimdi zaman değişti. Söylesenize nasıl zaferimizi kutlayacağız ? Fikriniz var mı? Yorumlara yazın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sanatçı 10 Mart’ta yaptığı açıklamada kendisine ait şarkıları Rusya’da yasakladığını duyurarak, "Resmi olarak duyuruyorum. Benim şarkılarımın Rusya’da herhangi bir radyoda, televizyon kanalında, filmde ya da dizide kullanılmasını yasaklıyorum. Tüm anlaşmalarımı iptal ediyorum. Ülkeme savaş açan ülkede eserlerimin çalmasını istemiyorum. Tüm Ukraynalı sanatçılara da bunu yapmalarını tavsiye ediyorum" demişti.

Kaynak: İHA

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