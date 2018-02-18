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Ukraynalı radikaller, Kiev'deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi'ne saldırdı

18 Şubat 2018 15:24

Ukrayna'da milliyetçi bir grup, başkent Kiev'deki Rusya Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı'na (Rossotrudniçestvo) ait Bilim ve Kültür Merkezi'ne saldırdı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) saldırgan grubun binayı ateşe vermeye hazırlanıkları uyarısında bulundu. DHA'nın haberine göre, Ukrayna'da C14 adlı aşırı milliyetçi grup, Kiev'in Podol semtinde bulunan Rossotrudniçestvo binasının önünde toplanarak Rusya karşıtı sloganlar attılar. Grubun binanın kapıları kırıp içeriye girerek duvarlara “Rusya'ya ölüm” yazdıkları, binanın içindeki Rus bayraklarını sökerek ateşe verdikleri, ünlü Rus opera sanatçısı Fyodor Şalyapin'in heykelini parçaladıkları, güvenlik kameralarının üzerlerine boya döktükleri iddiasında bulundu. Milliyetçi örgütler, bugün Kiev'de toplanarak “Rusya'ya ölüm” adı altında gösteri düzenleyeceklerini duyurdu. Bunun üzerine bir grup kültür ve toplum adamı, Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko , BM Gözlem Misyonu, AGİT, Avrupa Konseyi ve G8 ülkeleri büyükelçiliklerine mektup yazarak, milliyetçilerin olası saldırılarına ve kültür merkezi binasını ateşe verme girişimlerine karşı önlem alınması çağrısında bulundu. AGİT Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Ukrayna Milliyetçiler Örgütü'nün (OUN) Kiev'deki Rusya Kültür Merkezini ateşe vermeyi planladıklarını belirtti.

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