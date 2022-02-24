Ukraynalı kadından Rus askere: Silahları bombaları bırakın

Ukrayna’nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği ifade edilen Kherson kentinde bir kadın, Rus askerine tepki göstererek “Silahları bombaları bırakın” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’nın yönelik operasyonunda Ukrayna’nın güneyinde bulunan Kherson kentinin bir kısmı Rusya kontrolüne geçtiği ifade edildi.

Kentte Rus askerleri görüntülenirken, kentte yaşayan bir kadın Rus askerine tepki gösterdi. Kadın, Rus askere, “Silahları bombaları bırakın” dedi.

Kaynak: İHA