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Ukraynalı asker çift, Kiev'de ön cephede düğün töreni ile evlendi

Kiev Belediye Başkanı ve eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitaliy Klitschko da konuklar arasındaydı

07 Mart 2022 10:38

T24 Haber Merkezi

Ukraynalı bir asker çift, Kiev'de ön cephede düğün töreni ile evlendi. 

22 yıldır birlikte olan askerler,  Valeri ve Lesia, savaşın 11. gününde cephede doğaçlama bir düğün yapmaya karar verdiler.

Lesia Ivashchenko geçen ay Rusya ile savaş başladığında işini bıraktı ve Kiev'i savunmak için bölgesel savunma güçlerine katıldı. Damat ise Rus işgalinin başlangıcından beri Lesia'yı görmemişti. 

Kiev belediye başkanı ve eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitaliy Klitschko da konuklar arasındaydı.

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