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Ukrayna'da canlı yayın yapan muhabir saldırıya uğradı

19 Eylül 2018 21:32

Ukrayna'da canlı yayın yapmaya çalışan bir muhabir, öfkeli grubun saldırısına uğradı. Üzerine yumurta atılan genç kadın, yayının sonunda yumruklandı. Ukrayna'da NewsOne TV kanalı için çalışan muhabir Darina Bilera, 31 yaşındaki Timur Tumgoev'in Rusya'ya iade edilmesini canlı yayında anlattığı sırada saldırıya uğradı. Başsavcılığı'nın önünde gerçekleşen olayda, polisin yeterli müdahaleyi yapmaması dikkat çekti. Muhabire şiddet uygulayan kişilerin, Ukrayna'nın doğusunda Rus güçleriyle savaşan Timur Tumgoev'in Rusya'ya iade edilmesine karşı çıkanlar olduğu bildirildi.

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