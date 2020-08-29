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Ukrayna savaş uçaklarından otoyolda "Dokun ve git” eğitimi

Eğitimlerde küçük kazalar da meydana geldi

29 Ağustos 2020 10:10

Ukrayna ordusu tarafından ilginç bir eğitim yapılarak savaş uçakları otoyola inip yere değerek tekrar yükselme denemesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı hava kuvvetlerinin envanterindeki uçaklar ülkenin Rivne bölgesinde bulunan Kiev - Çop otoyolunda ilginç bir eğitim gerçekleştirdi. Özellikle eğitim ve yolcu uçaklarında uygulanan “Touch and Go” yani “ Dokun ve Git” eğitimi Ukrayna savaş uçaklarınca gerçekleştirildi. Otoyolun trafiğe kapatıldığı bölgede hangarlarından çıkan savaş uçakları yüksek hızla alçalarak yola iniş yaptı. Yola inişi sırasında bazı uçaklar karayoluna tekerlerini dokundurarak tekrar havalanırken bazı pilotlar ise uçaklarının tekerlerini otoyola dokunduramayarak otoyolu pas geçti. Bu yapılan eğitimler birçok medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanırken gerçekleşen eğitimlerde küçük kazalar da meydana geldi.

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