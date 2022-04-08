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Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu

Saldırı anı Ukraynalı askerler tarafından anbean kayıt altına alındı

08 Nisan 2022 21:17

Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren Rus tankını roketle vurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeyi sürdürüyor.

Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında Rus tankının etrafını kuşatarak teslim ol çağrısında bulundu.

Rus askerleri teslim ol çağrısına olumsuz yanıt vermesi üzerine Ukraynalı askerler tankı roketle vurdu.

Saldırı anı Ukraynalı askerler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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