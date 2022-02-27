Ukrayna’nın Vasylkiv kentine füze saldırısı

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev bölgesine bağlı Vasylkiv kentine balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırı sırasında kentteki büyük bir benzin deposunun patladığı ve kent merkezinde Rus ve Ukraynalı birlikler arasında çatışmaların sürdüğü öğrenildi.