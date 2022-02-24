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Ukrayna’nın Harkov kentinde patlama sesleri duyuluyor

24 Şubat 2022 08:56

Kiev, aylarca süren gerilimin ve yüksek tansiyonun ardından Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yeni bir işgal başlattığını duyurdu. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel saat ile sabah 6 sularında yaptığı açıklamasında Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatıldığını belirtirken; amaçlarının Ukrayna'yı "işgal etmek değil silahsızlandırmak" olduğunu belirtti. Putin, "Ukrayna'yı Nazilerden arındıracağız" dedi.

Harkov’da patlama sesleri duyuldu.

HarkovRusyaUkrayna

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