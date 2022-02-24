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Ukrayna'nın BM Temsilcisi: Savaş suçluları doğrudan cehenneme gider

''Savaş suçluluları aklanmaz, doğrudan cehenneme giderler''

24 Şubat 2022 18:04

Ukrayna’nın BM Temsilcisi Sergiy Kıslita Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlattığı sırada, BM Güvenlik Konseyi toplantısında ‘'Savaş suçluları aklanamaz. Doğrudan cehenneme giderler’’ dedi.

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