Ukrayna'nın BM Temsilcisi: Savaş suçluları doğrudan cehenneme gider

Ukrayna’nın BM Temsilcisi Sergiy Kıslita Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlattığı sırada, BM Güvenlik Konseyi toplantısında ‘'Savaş suçluları aklanamaz. Doğrudan cehenneme giderler’’ dedi.

NTV'nin aktardığına göre, Sergiy Kıslita Rus temsilcilere bakarak şunları söyledi;

''Başkan olarak görevlerinizi bırakmanız çağrısını yapıyorum, Putin ve Lavrov’u arayın. Saldırıyı durdurmalarını söyleyin. Güvenlik Konseyi’nin bazı üyelerinin gerekli adımları atmak, ve halkıma yönelik saldırıyı kınamak için en kısa sürede toplanma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Savaş suçluluları aklanmaz. Doğrudan cehenneme giderler.''