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Ukrayna esir aldığı Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı

"Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?"

27 Şubat 2022 20:44

Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı esir alınan Rus askerlerinin görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayılan videoda, Rus askerlerinin Ukrayna'daki hastanelerde tedavi edildiği görüldü. Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle diyalogları da görüntülere yansıdı. Bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna Rus askerler, "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. 15 kişiydik yardım istedik. Daha sonra bağlantıyı kaybettik. Teknik ekipmanlarımız da yandı" şeklinde cevap verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, tedavilerine devam edilen Rus askerlerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA

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