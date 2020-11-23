T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Koronavirüs'ü atlattı

"Nihayet Koronavirüs testim negatif"

23 Kasım 2020 14:34

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet Koronavirüs testim negatif. Artık işin başındayım. Yoğun bir gün olacak ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

9 Kasım’da koronavirüs testi pozitif çıkan Zelenskiy, tedbir amacıyla hastanede tedavi görüyordu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın da Koronavirüs'ü atlattığı bildirildi.

Kaynak: DHA

ETİKETLER

zelenskiyukraynadevlet başkanıbaşkankoronacorona

Diğer Videolar

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: "Terörist ilan edildim çünkü..."

Boğaziçi öğrencilerinden rektöre Uğur Dündar göndermesi

EBA'ya giremeyen çocuklar için çanak anten, metal sini ve folyodan baz istasyonu yaptı

Baraj suyu çekildi, 2 bin yıllık tarihi köprü gün yüzüne çıktı

Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı

Meral Akşener, eşini ikna etmek için yaptıklarını anlattı, Doğu Perinçek'e göndermede bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu...

"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HaberTürk yazarı Yılman: Sinovac aşısının mevcut durumda sadece Türkiye’de değil...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması...

Bilal Göregen: İmamoğlu ile video çektiğim için tepki aldım...

Ziraat Bankası 1.6 milyar dolar kredi verdiği British Virgin adalarındaki...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlamasına ilişkin açıklama; genelge hatırlatıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Türkiye'nin 'Endişeyle takip ediyoruz' açıklaması, CNN muhabiri Ward'ı 'şaşırttı': Bu...

"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24