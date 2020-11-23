Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Koronavirüs'ü atlattı

23 Kasım 2020 14:34
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet Koronavirüs testim negatif. Artık işin başındayım. Yoğun bir gün olacak ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
9 Kasım’da koronavirüs testi pozitif çıkan Zelenskiy, tedbir amacıyla hastanede tedavi görüyordu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın da Koronavirüs'ü atlattığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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