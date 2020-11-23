Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Koronavirüs'ü atlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nihayet Koronavirüs testim negatif. Artık işin başındayım. Yoğun bir gün olacak ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

9 Kasım’da koronavirüs testi pozitif çıkan Zelenskiy, tedbir amacıyla hastanede tedavi görüyordu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak’ın da Koronavirüs'ü atlattığı bildirildi.

Kaynak: DHA